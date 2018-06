Como Portugal me ensinou a perder aos 10 anos

Como benfiquista português nascido em Novembro de 1993, não cresci a torcer pelas equipas vencedoras. Mas isso mudou.

Como benfiquista português nascido em Novembro de 1993, não cresci a torcer pelas equipas vencedoras. Remontando à época 1999/2000, ano em que o Sporting foi campeão, as minhas primeiras memórias desportivas são turvas. Projectam os longos cabelos de Paulo Madeira no Celta de Vigo - Benfica, cuja derrota dos encarnados por 7-0 para a Taça UEFA ainda hoje está por sarar, e a minha primeira camisola do "glorioso" - roubada ao meu irmão - com o 7 de Karel Poborský.



No mesmo ano, a Selecção foi-me apresentada com o Euro 2000 – mas não me recordo de jogadas decisivas, nem de jogadores. Talvez por ter apenas sete anos de idade, acho que nem sabia o que significava chegar à meia-final. Só me lembro de tentar insultar Fabien Barthez chamando-o de "careca" e de ficar triste com a amarga derrota frente à França. Não foi por isso que me entusiasmei menos com a "redondinha".



Volvidos dois anos, já com a maturidade dos nove, vivi o meu primeiro Mundial. Não levei grandes esperanças para a Coreia do Sul, e ainda bem, porque não sofri com a derrota frente aos Estados Unidos. Lembro-me de o acompanhar vestido com o equipamento dourado do Benfica, esse clube que no mesmo ano me deixou resignado com o quarto lugar da Liga. Pelo menos estava feliz em ver o meu herói Rui Costa a jogar feliz e em ter no meu clube um Mantorras goleador, um Simão Sabrosa criativo e... Zahovic. São escolhas da idade, não me culpem.



Para mim, não me surpreendia estar a perder 3-0 contra os norte-americanos ao minuto 36. Assimilava aquele auto-golo de Jorge Costa com um fatalismo infantil. Era normal, estava predestinado. Tal como era vulgar o Benfica ficar em quarto lugar. Afinal, com os meus nove anos, desconhecia o sabor do colossal Benfica das finais europeias ou de Portugal de Eusébio.



Tudo mudou em 2004. Eu, habituado a perder há 10 anos, vivi a minha primeira final. Da minha parte, não havia uma réstia de esperança – já tinha um coração de ferro, resistente a derrotas.



Mas a Selecção apanhou-me de surpresa. Vitória após vitória, com jogadas que incorporavam a experiência de jogadores como Luís Figo e Pauleta com o sangue novo de Cristiano Ronaldo, nunca tinha visto uma equipa a jogar tão bem. A esperança de vencer o Euro nasceu depois daquele golo magistral de Rui Costa, a 18 metros da baliza, durante o Portugal – Inglaterra, que nos pôs em vantagem durante a compensação. Aquele tiro acordava até o mais gélido dos adeptos.



Ora, assisti à final do Euro 2004 desprotegido pela esperança que aquele golo do 'Maestro' me dera. Resultado? Perdemos a final, e eu chorei durante toda a noite. Desolado, aceitei o conforto dos braços dos meus pais, que me tentavam consolar. Mas eu estava destroçado. Afinal, o meu pai e o meu irmão já conheciam aquele sabor, tanto por culpa do AC Milan de 1990 ou por um pénalti falhado pelo Veloso em 1988 – mas eu não.



Foi das derrotas mais importantes da minha vida. Dias antes daquele choro, tinha berrado até ficar sem voz, sentado na janela do carro do meu pai, que buzinava pela rotunda do Marquês. Sentia-me poderoso, possuído por uma certeza ingénua de vitória. No fim, a vitória abandonou-me e, à semelhança da rejeição de um primeiro amor, fiquei de coração partido.



Mal sabia que 12 anos depois, já com 22 anos, veria a Selecção a ganhar um Europeu pela primeira vez. Até lá, assisti a outros grandes glórias das "minhas" queridas equipas. Todos esses momentos tiveram um sabor especial, mas devo o tempero àquela final, que tanto me ensinou.