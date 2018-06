O jogador do Sporting considera que as ameaças de morte que o seleccionador Óscar Ramirez tem recebido são "algo não deve acontecer no futebol".

A imprensa da Costa Rica noticia que a família do seleccionador Óscar Ramírez tem recebido ameaças de morte, o que deixou o técnico "desorientado" na Rússia. "A sua cabeça está em toda a parte, menos aqui. A única coisa que quer é deixar a concentração e ir embora", conta fonte da equipa. Bryan Ruiz, capitão de equipa e jogador do Sporting, falou aos jornalistas sobre o tema e comparou a situação com o ataque à Academia de Alcochete.





"Como é possível que uma pessoa humilde e trabalhadora como o Óscar Ramírez, por melhor ou pior que as pessoas pensem que está a fazer o seu trabalho, tenha medo, tal como a família, e se sintam ameaçados na própria casa? Vivi uma situação parecida com a equipa do Sporting e é algo que não pode acontecer no futebol", garantiu o jogador, que está em final de contrato com a equipa de Alvalade.



Segundo a imprensa local, foi inclusivamente criada uma página de Facebook contra o treinador. "É lamentável que estas situações aconteçam num país como a Costa Rica. Não é caso para fazer isso quando alguns resultados não são aquilo que se deseja", acrescentou Bryan Ruiz.



Com duas derrotas nos primeiros dos jogos do grupo F, a Costa Rica já não tem hipóteses de passar aos oitavos-de-final do Mundial.