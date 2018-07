A França qualificou-se pela sexta vez na sua história para as meias-finais do Mundial de futebol, ao bater o Uruguai por 2-0, no primeiro jogo dos quartos de final da edição de 2018, realizado esta sexta-feira.Em Nijni Novgorod, na Rússia, o avançado Antoine Griezmann foi o jogador em destaque nos gauleses, ao marcar o livre para Raphaël Varane inaugurar o marcador, aos 40 minutos, e apontar o segundo golo, aos 61, beneficiando de um "frango" de Muslera.Nas meias-finais, os gauleses vão medir forças na terça-feira, em São Petersburgo, com o vencedor do embate desta sexta-feira entre o pentacampeão Brasil e a Bélgica.Os gauleses perderam as três primeiras meias-finais disputadas, uma com o Brasil (1958) e duas com a RFA (1982 e 1986), e venceram as duas últimas, primeiro com a Croácia, em casa (2-1 em 1998), e depois com Portugal (1-0 em 2006, na Alemanha).Nos oitavos de final, o Uruguai tinha sido o responsável pela eliminação de Portugal, ao vencer por 2-1, graças a um 'bis' de Edinson Cavani, ausente devido a lesão deste jogo.