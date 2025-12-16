Autódromo Internacional do Algarve de volta ao calendário de corridas.
Agora é oficial: a Fórmula 1 está de regresso a Portugal em 2027 e 2028.
Autódromo Internacional do Algarve
"Como parte de um acordo de dois anos, o Autódromo Internacional do Algarve estará de volta ao calendário da F1", pode ler-se no comunicado do organismo publicado nas redes sociais. Manuel Castro de Almeida, ministro da Economia, fará o anúncio esta terça-feira, confirmando assim o que o primeiro-ministro havia dito em agosto, em plena Festa do Pontal.
"Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção desta região são os grandes eventos. Assegurámos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo a nível mundial para 2025 e 2026. E estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027. Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena", disse Luís Montenegro no dia 14 de agosto.
Portugal, e mais especificamente o Autódromo Internacional do Algarve, pode, assim, voltar a receber um Grande Prémio de Fórmula 1, algo que não acontece desde 2021, quando Lewis Hamilton levou a melhor sobre a concorrência, deixando Max Verstappen (2.º) e Valtteri Bottas (3.º) nos outros lugares do pódio.
BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028
