O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, disse hoje que Cristiano Ronaldo é "o grande herdeiro" do argentino Alfredo Di Stéfano e que o futebolista português "encarna ao máximo todos os valores do clube".Numa entrevista publicada hoje no jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Perez assegura que o golo de pontapé de 'bicicleta' marcado por Cristiano Ronaldo à Juventus, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, "é um dos melhores da história" e que o próprio rei Juan Carlos o felicitou."Cristiano é o grande herdeiro de Di Stéfano e reflecte os valores do Real Madrid. É o nosso máximo goleador e representa tudo o que somos. Talento, trabalho árduo, sacrifício, profissionalismo e ambição. Cristiano é hoje o símbolo do Real Madrid", defendeu.O presidente 'merengue' não tem dúvidas de que o jogador português é o melhor do mundo e elogiou ainda os adeptos da Juventus pela ovação que lhe dedicaram, após o golo de pontapé de bicicleta, em Turim, segundo no triunfo por 3-0 dos bicampeões europeus."O que aconteceu em Turim foi emocionante e demonstra a grandeza da Juventus e dos seus adeptos. O golo de Cristiano foi um dos melhores da história, um golo maravilhoso do melhor jogador do mundo", disse Florentino Perez.Questionado sobre a possibilidade de poder defrontar o FC Barcelona na final da Liga dos Campeões, Florentino Perez recordou que o Real Madrid, esta época, já venceu por duas vezes a formação catalã, mas primeiro tem de eliminar a Juventus.