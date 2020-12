Fisiologista do Vitória de Guimarães Rui Viana morre aos 26 anos

O fisiologista Rui Viana, do departamento de alto rendimento do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, morreu hoje, aos 26 anos, informou o clube minhoto no sítio oficial.

"O Vitória Sport Clube despertou este sábado [hoje] com a terrível notícia da morte de Rui Viana, fisiologista do departamento de alto rendimento afeto à equipa principal de futebol. Será uma perda muito sentida pelo Vitória, mas, nesta hora tão difícil, é com a família, os amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com o Rui Viana que temos o nosso pensamento, transmitindo a força necessária para que enfrentem este doloroso momento", lê-se na nota publicada.

O Vitória enalteceu ainda a "extraordinária capacidade de trabalho", a "enorme dedicação" e o "excelente espírito de grupo" que o fisiologista "ajudou a promover" no seio do plantel e da restante estrutura do futebol, após ter chegado a Guimarães no início da presente época.



Benfica lamenta morte de Rui Viana

O Benfica lamentou hoje a morte súbita do preparador físico Rui Viana, aos 26 anos, lembrando a ligação do fisiologista ao clube na época de 2016/17, então na equipa técnica dos juniores.

"Rui Viana fez parte do elenco liderado por João Tralhão (finalista da UEFA Youth League em 2017) e contribuiu para a formação desportiva de vários jogadores hoje reconhecidos nacional e internacionalmente, como João Félix, Rúben Dias, Jota, Florentino, Diogo Gonçalves, Gedson Fernandes, entre outros", sublinha o clube lisboeta.

Também o Desportivo de Chaves, clube de Rui Viana na última época, antes de trabalhar durante a atual no Vitória de Guimarães, lembrou a juventude do fisiologista, manifestando pesar e condolências à família e amigos.

Varzim, Académica e Sporting de Braga, outros clubes no percurso do preparador, juntaram-se no pesar, lembrando o contributo de Rui Viana.

"Na memória fica um profissional muito dedicado que nos deixa demasiado cedo", sublinhou a Académica.

Rui Viana morreu hoje, de forma súbita, informou o Vitória de Guimarães, clube em que o preparador desempenhava funções com a equipa seniores, depois de nas duas últimas épocas ter chegado ao escalão sénior na Académica e no Desportivo de Chaves.