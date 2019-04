Filipa Martins termina Europeus de ginástica em 10.º lugar

A ginasta da Associação Cristã da Mocidade obteve 13,430 pontos nos saltos, 12,660 nas paralelas assimétricas, 12,730 na trave e 12,560 no solo.

A portuguesa Filipa Martins terminou esta sexta-feira em 10.º lugar na final individual dos Europeus de ginástica artística, que decorrem em Szczecin, na Polónia.



Depois de na véspera ter assegurado um lugar na final, com um 19.º lugar, a ginasta da Associação Cristã da Mocidade (ACM) subiu nove posições no derradeiro dia, terminando no 'top-10' entre 24 finalistas, com um total de 51,398 pontos.



Filipa Martins obteve 13,430 pontos nos saltos, 12,660 nas paralelas assimétricas, 12,730 na trave e 12,560 no solo.



Com o resultado alcançado nas qualificações, a ginasta lusa já tinha garantido presença nos Jogos Europeus, que se realizam em julho, em Minsk.



O título europeu feminino foi conquistado pela francesa Melanie de Jesus, sendo que a britânica Elissa Downie e a russa Angelina Melnikova completaram o pódio.