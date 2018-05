O treinador campeão pelo FC Porto é um dos três portugueses em equação para substituir Sam Allardyce.

Sérgio Conceição, treinador campeão pelo FC Porto, deverá ser sondado pelo Everton. Segundo avança o jornal inglês TheTimes, o português é um dos três potenciais candidatos a substituir Sam Allardyce - juntamente com Marco Silva e Paulo Fonseca.



Contudo, o jornal indica que a preferência da equipa de Liverpool recai Marco Silva. Será o antigo treinador do Sporting o português com mais hipóteses de entrar para o projecto.



Segundo o Correio da Manhã, Conceição está protegido pelo FC Porto com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. A prioridade dos "dragões" é manter o técnico nacional e a SAD portista não esconde a preocupação com o interesse de vários clubes europeus.