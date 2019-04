Os jogadores e o agente desportivo foram irradiados devido a inúmeras tentativas de manipulação de resultados em jogos de futebol.

A FIFA anunciou esta quarta-feira que irradiou oito jogadores e um agente desportivo, da zona asiática, africana e do caribe, devido a inúmeras tentativas de manipulação de resultados em jogos de futebol.



Karlon Murray e Keyeno Thomas (Trindade e Tobago), Hellings Mwakasungula (Malaui), Ibrahim Kargbo (Serra Leoa), Kudzanai Shaba (Zimbabúe), Séïdath Tchomogo (Benin), Leonel Duarte (Cuba) e Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afeganistão) foram todos punidos com uma suspensão vitalícia, ficando impedidos de ter qualquer atividade relacionada com futebol, a nível nacional e internacional.



Também por manipulação de resultados, o queniano George Owino Audi foi suspenso por 10 anos e multado em 15 mil francos suíços (13.162 euros).



A Comissão Disciplinar da FIFA deu início a um processo de combate à manipulação de resultados, depois de um estudo do Departamento de Integridade da FIFA, que levantou suspeitas a centenas de jogos nos últimos anos em todo o mundo.