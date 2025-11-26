FIFA anuncia que já foram vendidos mais de dois milhões de bilhetes para o Mundial 2026

A terceira fase de venda de ingressos abre a 11 de dezembro

Quando se aproxima cada vez mais o sempre entusiasmante sorteio para a fase final do Campeonato do Mundo de 2026 - realiza-se a 5 de dezembro - a FIFA anunciou os números da venda de bilhetes, que seguem de vento em popa. De acordo com a informação divulgada no site do organismo máximo do futebol, foram vendidos mais de dois milhões de bilhetes, entre a primeira e a segunda fase de venda. Gianni Infantino recorreu às redes sociais para se congratular com estes números.



O tão desejado troféu do Mundial'2026 Associated Press

"Dois milhões de bilhetes para o Mundial'2026 foram vendidas, com adeptos de mais de 200 países e territórios a assegurarem um lugar para testemunhar aquele que será o maior e mais inclusivo campeonato do mundo de sempre", projeta o presidente da FIFA, numa publicação no Instagram.

O dirigente suíço-italiano revelou ainda quais os países para onde foram vendidos mais ingressos: "Nas primeiras duas fases, adeptos dos três países anfitriões - Canadá, México e Estados Unidos - foram os que mais compraram, seguidos de Inglaterra, Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, Argentina e França".

Para quem ainda quiser garantir um bilhete para Mundial'2026, que arranca a 11 de junho e tem final marcada para 19 de julho, poderá fazê-lo a partir do dia 11 de dezembro, que é quando arranca a terceira fase de venda.