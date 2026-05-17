Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Fernando Pimenta foi prata em K1 5.000 metros da Taça do Mundo de Brandemburgo

Lusa 17 de maio de 2026 às 16:06
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

João Ribeiro e Messias Baptista concluíram a final de K2 500 metros na quinta posição.

O canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se este domingo vice-campeão em K1 5.000 metros na Taça do Mundo de Brandemburgo, na Alemanha, onde João Ribeiro e Messias Baptista concluíram a final de K2 500 metros na quinta posição.

Fernando Pimenta, canoísta português
Fernando Pimenta, canoísta português Ondrej Hajek

O limiano de 36 anos foi superado apenas por Mads Pedersen, vencedor em 21.45,97 minutos. Pimenta demorou mais 30,74 segundos do que o dinamarquês e, na luta pela prata, superou o sul-africano Hamish Lovemore, terceiro, a 41,40.

O também luso Bruno Brasileiro ficou com o 13.º lugar, com o tempo de 23.12,58 minutos.

Depois de na véspera ter conquistado a primeira medalha lusa em Brandemburgo, em K1 200 metros, Messias Baptista aliou-se hoje a João Ribeiro para tentar repetir o feito em K2 500 metros, mas os campeões mundiais de 2023 foram quintos, a 1,09 segundos dos vencedores.

Os húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor conquistaram o ouro, em 1.35,77 minutos, sendo seguidos dos alemães Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz, que gastaram mais 41 centésimas, e dos irmãos australianos Pierre e Jean van der Westhuyzen, terceiros, a 87.

Na final C da mesma prova, Iago Bebiano e Pedro Casinha foram terceiros, com o tempo de 1.38,44 minutos.

Igualmente no K2 500 metros, mas em femininos, Clara Duarte e Teresa Portela disputaram a final B, terminando no sétimo lugar.

A abrir a última jornada da Taça do Mundo alemã, Gustavo Gonçalves esteve na final C de K1 500 metros, tendo sido nono classificado.

Na prova feminina de C1 5.000 metros, Beatriz Fernandes acabou por não alinhar à partida.

Tópicos medalha taças Prata prato Brandemburgo Fernando Pimenta K2 João Ribeiro Messias Baptista
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fernando Pimenta foi prata em K1 5.000 metros da Taça do Mundo de Brandemburgo