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Desporto

Otamendi despede-se do Benfica: "Aqui entendi o verdadeiro significado de lutar"

Record 17 de maio de 2026 às 15:37
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Capitão encarnado publicou mensagem nas redes sociais.

O Benfica anunciou este domingo a e o capitão dos encarnados partilhou uma mensagem de despedida nas redes sociais. O defesa-central argentino salientou que na Luz "entendeu o verdadeiro significado de lutar, cair e levantar outra vez" e afirmou que as cores do clube estarão com ele para sempre.

Otamendi fora do onze inicial frente ao V. Guimarães
Otamendi fora do onze inicial frente ao V. Guimarães Pedro Ferreira

Nicolás Otamendi disputou um total de 281 jogos com a camisola do Benfica, nos quais contribuiu com 18 golos e 14 assistências. Este sábado, realizou o último jogo pelas águias no triunfo na Amoreira frente ao Estoril.

Leia a publicação na íntegra:

"Seis anos... e uma vida cheia de memórias.

Hoje é a minha vez de me despedir de um clube que significou muito para mim. Não é fácil fechar uma etapa tão importante, porque no Benfica vivi momentos que me marcaram para sempre. Houve alegrias, desafios, quedas e aprendizados... e cada um deles valeu a pena.

Aqui cresci como jogador, mas principalmente como pessoa. Compartilhei balneário com grandes companheiros, conheci pessoas incríveis e entendi o verdadeiro significado de lutar, cair e levantar outra vez.

Vou embora com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte de um clube tão grande. Obrigado por me terem aberto portas, por me acompanharem durante todos estes anos e por me fazerem sentir parte de uma família.

Mesmo que hoje seja hora de dizer adeus, estas cores estarão comigo para sempre.

Obrigado por tudo, Benfica"

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