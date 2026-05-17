Otamendi despede-se do Benfica: "Aqui entendi o verdadeiro significado de lutar"

Capitão encarnado publicou mensagem nas redes sociais.
O Benfica anunciou este domingo asaída de Otamendi e o capitão dos encarnados partilhou uma mensagem de despedida nas redes sociais. O defesa-central argentino salientou que na Luz "entendeu o verdadeiro significado de lutar, cair e levantar outra vez" e afirmou que as cores do clube estarão com ele para sempre.
Otamendi fora do onze inicial frente ao V. GuimarãesPedro Ferreira
Nicolás Otamendi disputou um total de 281 jogos com a camisola do Benfica, nos quais contribuiu com 18 golos e 14 assistências. Este sábado, realizou o último jogo pelas águias no triunfo (1-3) na Amoreira frente ao Estoril.
Leia a publicação na íntegra:
"Seis anos... e uma vida cheia de memórias.
Hoje é a minha vez de me despedir de um clube que significou muito para mim. Não é fácil fechar uma etapa tão importante, porque no Benfica vivi momentos que me marcaram para sempre. Houve alegrias, desafios, quedas e aprendizados... e cada um deles valeu a pena.
Aqui cresci como jogador, mas principalmente como pessoa. Compartilhei balneário com grandes companheiros, conheci pessoas incríveis e entendi o verdadeiro significado de lutar, cair e levantar outra vez.
Vou embora com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte de um clube tão grande. Obrigado por me terem aberto portas, por me acompanharem durante todos estes anos e por me fazerem sentir parte de uma família.
Mesmo que hoje seja hora de dizer adeus, estas cores estarão comigo para sempre.