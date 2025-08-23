Sábado – Pense por si

Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 1.000 metros

Lusa 14:47
Canoísta concluiu o seu desempenho em 3.26,16 minutos.

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros do campeonato do Mundo, o segundo pódio de Portugal em Milão.

A largar na pista sete, Pimenta concluiu o seu desempenho em 3.26,16 minutos, a somente 66 centésimos do ouro do húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio2020, que bateu o australiano Thomas Green por 18 centésimos.

O limiano, que defendia o título alcançado em 2023 em Duisburgo, Alemanha, tem agora três medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze em Mundiais de pista, apenas nesta disciplina olímpica.

Este é o segundo pódio de Portugal em Itália, depois do ouro do K4 500 de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, igualmente campeões da Europa.

