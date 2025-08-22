Canoagem. Portugal é campeão do mundo em K4 500 metros

Sábado – Pense por si

Os canoístas Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha sagraram-se hoje campeões do Mundo de K4 500 metros, em Milão.

K4 500 de Portugal canoagem Portugal
K4 500 de Portugal canoagem Portugal Francisco Paraíso / COP

A largar na pista seis, o quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, concluiu a sua prova em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo e a Espanha por 40.

Esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais de Milão, nos quais João Ribeiro e Messias Baptista defendem ainda o título de K2 500 metros e Fernando Pimenta o ouro em K1 1.000.

