Português morre em queda de paramotor durante competição mundial em França

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

Um português, de 57 anos, morreu, esta sexta-feira, enquanto participava no campeonato mundial de paramotor, organizado na base aérea de Chambley-Bussières, em França. O paramotor do homem caiu quando este tinha acabado de descolar para realizar um voo de treino, num campo localizado no município de Vernéville.



Bombeiros em França

De acordo com o France 3 Regions, o homem, que terá sofrido uma queda de cerca de 50 metros, já estava morto quando os bombeiros chegaram ao local.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

"A hipótese de um erro de pilotagem não é a mais provável, tendo em conta o nível dos nossos pilotos, enviados pelas respetivas federações nacionais. As condições técnicas, o material, tudo foi verificado. Talvez tenha sido um mal-estar", disse o organizador da competição, citado pelo France 3 Regions.