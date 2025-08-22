Sábado – Pense por si

Desporto

Português morre em queda de paramotor durante competição mundial em França

CM 16:50
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

Um português, de 57 anos, morreu, esta sexta-feira, enquanto participava no campeonato mundial de paramotor, organizado na base aérea de Chambley-Bussières, em França. O paramotor do homem caiu quando este tinha acabado de descolar para realizar um voo de treino, num campo localizado no município de Vernéville.

Bombeiros em França
Bombeiros em França

De acordo com o France 3 Regions, o homem, que terá sofrido uma queda de cerca de 50 metros, já estava morto quando os bombeiros chegaram ao local.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

"A hipótese de um erro de pilotagem não é a mais provável, tendo em conta o nível dos nossos pilotos, enviados pelas respetivas federações nacionais. As condições técnicas, o material, tudo foi verificado. Talvez tenha sido um mal-estar", disse o organizador da competição, citado pelo France 3 Regions.

Tópicos Resposta de emergência Morte França Regions
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber Crónicas

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

Menu shortcuts

Português morre em queda de paramotor durante competição mundial em França