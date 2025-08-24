Sábado – Pense por si

Canoagem. João Ribeiro e Messias Baptista vice-campeões em K2 500m

A dupla lusa concluiu o seu desempenho em 1.28,44 minutos.

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista sagraram-se este domingo vice-campeões do Mundo de K2 500 metros, o terceiro pódio de Portugal em Milão.

A largar na pista seis, a dupla lusa, que defendia o título mundial alcançado em 2023 na Alemanha, concluiu o seu desempenho em 1.28,44 minutos, a somente 16 centésimos de segundo da dupla da Hungria, ouro, enquanto a Alemanha levou o bronze, a 66 centésimos dos magiares.

João Ribeiro e Messias Baptista já se tinham sagrado campeões do Mundo na sexta-feira, mas em K4 500 metros, juntamente com os estreantes Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, enquanto Fernando Pimenta tem o bronze em K1 1.000 metros.

