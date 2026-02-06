Sábado – Pense por si

Fernando Madureira sai em liberdade e apresenta-se duas vezes por semana à polícia

Diogo Barreto , Record 18:05
Situação decorre do limite de prisão preventiva

Fernando Madureira vai ser libertado, esta sexta-feira, da cadeia anexa da Polícia Judiciária do Porto, depois de ter visto a sua condenação no âmbito da Operação Pretoriano ter sido reduzida de 3 anos e 9 meses . A saída em liberdade do antigo líder dos Super Dragões relaciona-se com o limite da prisão preventiva - uma vez que é esse estatuto de privação de liberdade que mantém, não havendo uma decisão transitada em julgado -, que, no caso, passou a ser de um ano e oito meses de prisão.

Madureira está detido preventivamente há dois anos, o que já seria o limite máximo caso a condenação em primeira instância se tivesse mantido igual. Apesar da saída em liberdade, o antigo chefe de claque terá de se apresentar duas vezes por semana à polícia e não poderá frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FC Porto.

À saída da cadeia, 'Macaco' vestia um fato de treino do FC Porto, estava a sorrir e revelou sentir-se bem. "Deixem-me ir matar saudades da minha família", disse.

