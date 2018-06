O líder da claque de apoio ao FC Porto Super Dragões, Fernando Madureira - também conhecido como Macaco -, foi condenado a cumprir 480 horas de trabalho comunitário, em troca da sentença de um ano e quatro meses de prisão.O líder da claque afeta ao FC Porto diz estar disponível para realizar "sem reservas, qualquer tarefa em prol da comunidade", concordando com a pena de 480 horas.Madureira diz que todo o julgamento foi "bem conduzido" pela juíza Rita Queiroz, referindo que a magistrada afirmou que a pena "foi um puxão de orelhas" por ter posto em causa a segurança rodoviária, disse o adepto em declarações ao jornal Expresso. Madureira mandou parar o autocarro em que seguia a claque portista na área de descanso da A1, em Oliveira do Bairro, para confrontar os adeptos do rival Benfica."Disse-me, e com razão, que como líder da claque deveria ser um exemplo para os adeptos, e não fui", disse Madureira, salientando que a juíza referiu que causou constrangimentos e colocou em risco a segurança dos automobilistas e passageiros "sem intenção".