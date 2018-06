Bruno de Carvalho acusou Jaime Marta Soares e Miguel Poiares Maduro de mentirem aos sócios do Sporting. O presidente do Sporting acusou o ex-ministro de ter apenas dito "disparates" e disse ainda que todos os pedidos feitos por Marta Soares junto do tribunal foram "liminarmemte indeferidos".O presidente do Sporting ligou em directo para o estúdio da SIC Notícias, onde acusou o ex-ministro do governo de Pedro Passos Coelho Poiares Maduro de apenas dizer "disparates", depois deste ter dado a sua interpretação sobre a decisão judicial que foi conhecida hoje sobre a Mesa da Assembleia Geral. Em causa está a decisão do Tribunal Cível sobre o pedido de providência cautelar realizado pelo presidente da mesa da assembleia do Sporting com o objectivo de garantir uma reunião de sócios a 23 de Junho que tem como fim discutir a permanência de Carvalho à frente do Conselho Directivo do clube.O presidente disse à SIC Notícias que a simples leitura da decisão judicial permite concluir que todos os pedidos feitos por Marta Soares junto do tribunal foram "liminarmemte indeferidos", desmentindo as afirmações do jurista e sócio do clube Poiares Maduro.

O Tribunal Cível considerou Jaime Marta Soares como legítimo presidente da mesa da assembleia geral do Sporting e validou a convocação de uma reunião magna para dia 23, apesar de faltarem os meios adequados para a realizar, avança a agência Lusa. Na decisão cautelar, a que a agência teve acesso, é dito que se "afigura sumariamente demonstrada a existência da qualidade do requerente [Jaime Marta Soares] e indiciariamente a convocatória da Assembleia Geral (AG) por quem de direito". Logo, Marta Soares tem legitimidade para convocar uma reunião dos sócios.



Contudo, o juiz considerou que, na exposição de Marta Soares sobre a reunião magna, não são expostos os "meios adequados a acautelar que a Assembleia Geral não se transforme num risco para a integridade física dos participantes, mas simplesmente o cumprimento das formalidades necessárias para a sua integral realização", decidindo o juiz indeferir "liminarmente o presente procedimento cautelar".