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Federação Portuguesa de Futebol lamenta morte de adepto antes do Portugal-Nigéria

Lusa 07:33
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No Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte de um adepto que sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

Adepto sofreu uma paragem cardiorrespiratória antes do Portugal-Nigéria
Adepto sofreu uma paragem cardiorrespiratória antes do Portugal-Nigéria Lusa

"Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital", informou.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol e a seleção nacional sublinharam que se associam à consternação da família e amigos deste adepto.

"A seleção nacional tudo fará para, durante o Mundial2026, dedicar a primeira vitória à sua memória", acrescentou a nota.

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