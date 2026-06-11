New York Knicks fazem recuperação para a história e ficam mais perto título da NBA

Após estarem a perder por 29 pontos, no quarto jogo da final.

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Os New York Knicks conseguiram quarta-feira uma vitória para a lenda na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem em casa os San Antonio Spurs (107-106) após estarem a perder por 29 pontos, no quarto jogo da final.



New York Knicks estão mais perto do título da NBA AP

Num Madison Square Garden que foi da depressão à loucura, uma 'tapinha' de OG Anunony, qual 'super herói', com 1,2 segundos para jogar, selou a maior recuperação de sempre nas 'finals', que não parecia possível quando, já no terceiro período, os Spurs venciam por 52-81 (já tinham liderado por 42-71).

O 2-2 na final parecia uma inevitabilidade, mas os Knicks não desistiram e, com uma segunda parte incrível, dos dois lados do campo, conseguiram o impensável 3-1, sobretudo pela ação de Jalen Brunson (36 pontos, sete assistências e cinco ressaltos) e OG Anunoby (33 pontos, com sete em nove nos 'triplos').

Além destes dois jogadores, apenas Karl-Anthony Towns superou os 10 pontos (13 pontos e 10 ressaltos) nos locais, sendo de destacar ainda, além do esforço defensivo do coletivo na segunda parte, os oito pontos de Jose Alvarado, todos no quarto período.

Nos Spurs, Victor Wembanyama, com 24 pontos e 13 ressaltos, e o suplente 'rookie' Dylan Harper, com 21 pontos, destacaram-se, num conjunto que se 'afundou' ofensivamente na segunda parte: a formação de San Antonio só marcou 30 pontos (oito em 39 nos 'tiros' de campo), contra os 76 da primeira (28 em 27).

Contas feitas, os Knicks selaram a primeira vitória caseira na final, depois de dois triunfos dos nova-iorquinos no Texas e de uma vitória dos Spurs na 'big aplle', e estão a um triunfo de um título que lhes foge desde 1973.

Os texanos dominaram por completo o primeiro período (22-41), perante uns Knicks desinspirados e frustrados, com a incapacidade para parar uns adversários muito certeiros e com várias decisões arbitrais, como a madrugadora segunda falta de Towns.

O segundo período começou com um 'triplo' de Anunoby, mas os Spurs responderam com dois de Fox e foram aumentando a vantagem, que chegou a impensáveis 29 pontos (42-71).

Com Brunson a aparecer, o Madison ainda 'despertou', mas os Spurs continuaram imparáveis no ataque, fechando a primeira parte com 76 pontos marcados e uma vantagem de 27, com 28 em 47 nos 'tiros' de campo, incluindo 14 'triplos', em 26 tentados.

No início da segunda parte, a vantagem voltou a subir para os 29 pontos (52-81), mas, liderados por Brunson, os Knicks responderam com um parcial de 13-0 e voltaram a acreditar (65-81), ainda com 5.30 minutos para jogar no terceiro período.

A formação texana conseguiu, no entanto, estancar a recuperação dos anfitriões, que perderam o 'momento' e apenas reduziram mais um ponto até ao final do quarto (75-90).

Os anfitriões precisavam de entrar bem no derradeiro período, mas o que aconteceu foram cinco pontos seguidos dos Spurs (75-95), incapazes, porém, de desanimar os Knicks, que a meio já haviam colocado a desvantagem na casa das unidades (90-99).

Dois pontos de Brunson e três de Anunoby colocaram a diferença em quatro (95-99), os Spurs ainda se afastaram para sete (95-102 e 97-104), mas 'triplos' consecutivos de Alvarado e Brunson baixaram para apenas um (103-104), a 2.20 minutos do fim.

Josh Hart ainda falhou isolado, para desespero do Madison, mas, com 1.22 minutos para jogar, e depois de Wemby falhar dois lances livres, Brunson, um especialista dos instantes decisivos, deu mesmo a liderança aos Knicks (105-104), a primeira no jogo.

Os Spurs ainda viraram para 105-106, com dois lances livres de um 'gélido' Stephon Castle, a 30,3 segundos do fim, e, após um lançamento falhado por Brunsom, De'Aaron Fox ficou com a bola, mas, em vez de a guardar, lançou e foi 'abafado' por Anunoby.

Com 5,7 segundos no marcador, os Knicks pediram um desconto de tempo e orquestraram a última jogada: Brunson lançou um 'triplo' com Wemby em 'cima' e falhou, mas OG Anunoby voou para o ressalto ofensivo e tocou a bola para dentro do cesto.

Para delírio do Madison Square Garden, o 'milagre' estava prestes a acontecer, com os Spurs ainda a pararem o jogo e a terem uma última tentativa, com 1,2 segunda para jogar, com a bola a chegar a Castle, mas este a não conseguir lançar.

Assim, os Knicks venceram, sensacionalmente, por 107-106, para selarem a segunda maior reviravolta na história dos 'play-offs': em 2008, os Golden State Warriors viraram uma desvantagem de 31 face aos Los Angeles Clippers.

A final, que termina quando uma das equipas chegar aos quatro triunfos, prossegue no sábado, no regresso ao Texas, onde os New York Knicks só precisam de repetir o que fizeram nos dois primeiros jogos para acabar com um 'seca' que dura há 53 anos.

Jogo no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos.

New York Knicks - San Antonio Spurs, 107-106 (3-1).

Ao intervalo: 49-76.

Sob a arbitragem de Zach Zarba, James Williams e Courtney Kirland, as equipas alinharam e marcaram:

- New York Knicks: Jalen Brunson (36), Josh Hart (6), Mikal Bridges (7), OG Anunoby (33) e Karl-Anthony Towns (13). Jogaram ainda Mitchell Robinson (2), Landry Shamet, Ariel Hukporti, Miles McBride, Jose Alvarado (8), Jeremy Sochan e Jordan Clackson (2).

Treinador: Mike Brown.

- San Antonio Spurs: De'Aaron Fox (18), Stephon Castle (13), Devin Vassell (18), Julian Champagnie (5) e Victor Wembanyama (24). Jogaram ainda Dylan Harper (21), Keldon Johnson (2), Luke Kornet e Carter Bryant (5).

Treinador: Mitch Johnson.

Marcha do marcador: 22-41 (primeiro período), 49-76 (intervalo), 75-90 (terceiro período) e 107-106 (resultado final).

Assistência: 19.812 espetadores.