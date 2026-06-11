Portugal entre os cinco favoritos nas casas de apostas

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
A equipa das quinas surge atrás de Espanha e França, as duas principais candidatas ao título, e ainda de Inglaterra. Algumas casas de apostas dão as mesmas probabilidades a Portugal e outros "tubarões", como a Argentina, Brasil ou Alemanha.
Com o Mundial de futebol a arrancar esta quinta-feira, 11 de junho, com o México, um dos anfitriões, a defrontar a África do Sul, Portugal tem vindo a ganhar favoritismo junto das casas de apostas como candidato a um inédito título. A seleção orientada por Roberto Martínez surge de forma unânime nas principais casas de apostas entre as cinco principais candidatas a vencer a competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
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