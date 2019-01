FA considera que o guardião internacional galês, de 31 anos, fez um "gesto abusivo e/ou insultuoso e/ou impróprio e /ou trouxe vergonha à modalidade".

A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu um processo disciplinar ao guarda-redes Wayne Hennessey, alegando "conduta imprópria" do jogador do Crystal Palace por este ter, supostamente, aparecer numa fotografia a fazer uma saudação nazi.



A FA considera que o guardião internacional galês, de 31 anos, fez um "gesto abusivo e/ou insultuoso e/ou impróprio e /ou trouxe vergonha à modalidade", acrescentando que o atleta "violou, gravemente, o regulamento" da entidade, ao "fazer referência à origem étnica e/ou raça e/ou religião e/ou crença".



No início do mês, num jantar do plantel do Crystal Palace, o alemão Max Meyer publicou uma fotografia nas redes sociais em que Wayne Hennessey parece fazer uma saudação nazi.



Na altura, o guarda-redes galês afirmou que o gesto foi "uma coincidência" e que, naquele momento, apenas estava "a acenar e a gritar para que a outra pessoa se despachasse a tirar a fotografia".