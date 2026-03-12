FC Porto vence o Estugarda

O clube fica assim mais porto dos quartos de final da Liga Europa.

O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11, ganhou hoje por 2-1 no reduto dos alemães do Estugarda, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol.



Futebolistas em campo durante um jogo EPA/RONALD WITTEK

Terem Moffi, aos 21 minutos, e Rodrigo Mora, aos 27, apontaram os tentos dos ‘azuis e brancos’, que só repetiram três titulares do 2-2 de domingo na Luz (Diogo Costa, Alberto Costa e Bednarek), enquanto Deniz Undav reduziu para os germânicos, aos 40.

O jogo da segunda mão está marcado para 19 de março, a próxima quinta-feira, pelas 20:00, com o vencedor da eliminatória a encontrar nos ‘quartos’ os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, ou os dinamarqueses do Midtjylland.

Com Lusa