Desporto

FC Porto vence o Estugarda

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19:47
O clube fica assim mais porto dos quartos de final da Liga Europa.

O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11, ganhou hoje por 2-1 no reduto dos alemães do Estugarda, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol.

Futebolistas em campo durante um jogo
Futebolistas em campo durante um jogo EPA/RONALD WITTEK

Terem Moffi, aos 21 minutos, e Rodrigo Mora, aos 27, apontaram os tentos dos ‘azuis e brancos’, que só repetiram três titulares do 2-2 de domingo na Luz (Diogo Costa, Alberto Costa e Bednarek), enquanto Deniz Undav reduziu para os germânicos, aos 40.

O jogo da segunda mão está marcado para 19 de março, a próxima quinta-feira, pelas 20:00, com o vencedor da eliminatória a encontrar nos ‘quartos’ os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, ou os dinamarqueses do Midtjylland.

Com Lusa

