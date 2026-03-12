Armand Duplantis coloca em 6,31 metros o recorde do mundo do salto com vara

Kenedy: "No FC Porto, fui sair à noite e um adepto avisou-me: 'Tens 5 minutos para ir embora'"
Carlos Gonçalo Morais
O sueco Armand Duplantis voltou hoje a bater o recorde do mundo do salto com vara, ao conseguir 6,31 metros em ‘casa’, no meeting de Uppsala.
Duplantis, de 26 anos, adicionou um centímetro ao registo que tinha conseguido na final do salto com vara dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, em 15 de setembro, quando ultrapassou a fasquia colocada a 6,30 metros.
Este foi a 15.ª vez que ‘Mondo’ Duplantis bateu o recorde do mundo, desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020.