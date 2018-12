FC Porto vence Belenenses e apura-se para a final four da Taça da Liga

O FC Porto venceu o Belenenses por 2-1. Na final four vai defrontar o Benfica.

O FC Porto bateu hoje o Belenenses 2-1, no Estádio Nacional, para uma histórica 16.ª vitória consecutiva dos 'dragões', totalmente vitoriosos desde que perderam com o Benfica no início de outubro, para a I Liga de futebol.



A equipa treinada por Sérgio Conceição festeja não só a melhor sequência de sempre do emblema, mas também a passagem à 'final four' da Taça da Liga, já que termina no primeiro lugar do grupo C, com sete pontos, tantos quantos tem o Chaves, que hoje recebeu o Varzim e venceu 3-1.



À entrada desta terceira e última jornada da fase de grupos, só o Belenenses não tinha possibilidade de chegar à final a quatro. Os restantes concorrentes dependiam dos resultados desta tarde, que até começou mal para o FC Porto.



Com efeito, no Estádio Nacional, foram os locais a marcar primeiro, através Reinildo, aos quatro minutos. O resultado manteve-se toda a primeira parte, o que favorecia o Chaves, que no seu estádio chegou ao 1-0, golo de Niltinho, aos 34, mas deixou-se empatar volvidos três minutos, por Ruster.



Na segunda parte, o 'festival' de golos perdidos do campeão nacional foi claro, mas houve ocasião para o mínimo de que precisava, ou seja, operar a reviravolta no marcador.



Um bom remate de Marega, aos 53 minutos, deu golo e relançou os 'dragões', que chegaram ao triunfo aos 63, por Tiquinho Soares, um jogador vindo do banco de suplentes.



Em Chaves, os 'flavienses' também embalaram para a vitória, com os golos de Willian (70) e Marcão Teixeira (76, de grande penalidade), colocando de novo forte pressão sobre o apuramento no grupo.



Os transmontanos ficaram mesmo muito perto e, com mais um golo, passavam: os dois clubes encerram com sete pontos, com 7-4 em golos para os 'dragões' e 5-2 para os flavienses.



A final a quatro da Taça da Liga joga-se em Braga, de 22 a 26 de janeiro, e pela primeira vez na competição estarão os quatro clubes mais fortes. Nas meias-finais, o FC Porto joga contra o Benfica (a 22) e o Sporting contra o Sporting de Braga (a 23).