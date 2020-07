O FC Porto pode sagrar-se hoje campeão português de futebol, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, depois de vencer o Tondela por três bolas a uma. Porém, isso só acontece se o Benfica for derrotado pelo Famalicão.Os golos da partida foram marcados por Danilo Pereira aos 47 minutos, por Marega, aos 64 minutos, e por Fabio Daniel Vieira, aos 90+5 minutos.O golo do Tondela foi marcado por Ronan, aos 77 minutos.Com esta vitória o FC Porto aumenta para nove pontos a diferença para o Benfica, que joga hoje com o Famalicão, e pode sagrar-se já campeão, mas apenas se os 'encarnados' perderem, enquanto o Tondela, que não vence há cinco jogos, está em 15.º, com 30 pontos, três acima da zona de despromoção.