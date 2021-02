FC Porto deixa-se empatar contra Braga em jogo polémico da Taça

O FC Porto empatou esta quarta-feira com o Sporting de Braga (1-1) em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.







Com algumas baixas, foram os "dragões" a começar de melhor maneira: aos 9 minutos, o iraniano Mehdi Taremi abriu o marcador com um golo onde o guarda-redes bracarense Matheus não fica bem.Na segunda parte, o Sporting de Braga respondeu mas o jogo acabaria por ficar marcado por um lance aos 66 minutos. Após um remate, Luis Diaz caiu sobre a perna de David Carmo, obrigando o jogador do Braga a ser transportado de ambulância naquilo que pareceu ser uma lesão grave.Após analisar as imagens, o árbitro Luís Godinho acabou por mostrar o cartão vermelho direto ao colombiano do FC Porto.Num esforço final para chegar ao empate, os bracarenses aproveitaram ainda a expulsão de Uribe, aos 90+7, após agressão a Ricardo Esgaio.O golo do empate chegaria ao cair do pano, no último minuto do encontro, por Fransérgio, aos 90+102.A decisão da eliminatória fica agora marcada para o dia 3 de março, no Estádio do Dragão.