Fernando Alonso hospitalizado após ser atropelado por um carro

Segundo a mesma fonte, o piloto espanhol de 39 anos sofreu "algumas fraturas", não se sabendo ao certo a gravidade do acidente e se coloca ou não a sua participação na pré-temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, bem como no primeiro Grande Prémio do Bahrein, a 28 de março.Recorde-se que o piloto espanhol anunciou o seu regresso à Fórmula 1 ainda em 2020 pela Alpine (antiga Renault), para ocupar a vaga deixada pelo australiano Daniel Ricciardo, que transferiu-se para a McLaren."A Alpine Team pode confirmar que Fernando Alonso esteve envolvido num acidente de bicicleta na Suíça."O Fernando está bem e consciente, esperando agora os resultados de exames que irão chegar amanhã de manhã."A Alpine Team não irá fazer mais comentários sobre o sucedido. Amanhã serão dadas informações adicionais", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.