Sporting reage à acusação de Fábio Veríssimo sobre pressão do FC Porto e anuncia participação disciplinar

O Sporting divulgou, esta terça-feira, um comunicado no qual condena tentativas de "condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos", na sequência da acusação de Fábio Veríssimo sobre pressão do FC Porto noticiada ontem.



Fábio Veríssimo no FC Porto-Sp. Braga

"O Sporting não aceitará o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional", pode ler-se no documento divulgado no site dos leões no qual anunciam também que irão "apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis": "o Sporting exige que as entidades competentes atuem de forma implacável".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sporting Clube de Portugal considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, directa ou indirecta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. Situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português.

Perante a notícia de factos desta gravidade, susceptíveis de constituírem infracção disciplinar punível com sanção de desclassificação ou derrota nos termos regulamentares, o Sporting exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência, desde já anunciando que irá igualmente apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis.

O Sporting não aceitará o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional".