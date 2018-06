Dois fãs britânicos na Rússia para o Campeonato do Mundo foram expulsos de um comboio rumo a Volgogrado, onde a Inglaterra vai defrontar a Tunísia na fase de qualificação para o Mundial 2018 na Rússia.O primeiro homem britânico teve uma altercação com um agente da polícia russo no comboio e foi detido. O segundo chegou a ir para o hospital, devido a um ferimento na mão, mas já recebeu alta.O jogo entre a Inglaterra e a Tunísia acontece hoje, às 19 horas (de Portugal continental). Será transmitido na RTP1.