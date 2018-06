Uma música humorística afro-beat, publicada nas redes sociais e inspirada nos saltos de Cristiano Ronaldo quando marca golos, está a ser replicada na Internet com dezenas de coreografias filmadas, muitas das quais em França.

"Quando Cristiano Ronaldo marca um golo como é que ele salta?" é a frase repetida em loop no vídeo original do músico congolês DJ Flex, que foi publicado nas contas das redes sociais de Niggaz With Enjaillement, um grupo francês com centenas de clips de músicas e danças afro-beat.





O "CR7 Afro-Challenge" teve mais de 435 mil visualizações no youtube e há várias pessoas a imitarem ou a criarem coreografias para responder, a dançar, como é que Ronaldo salta quando marca golo.