Nikola Kalinic foi esta segunda-feira expulso da convocatória da Croácia para o Mundial 2018 pelo selecionador Zlatko Dalic. Durante o jogo com a Nigéria (), o técnico pediu ao avançado do AC Milan para que se preparasse para entrar. O jogador alegou dores de costas, com as quais o treinador não ficou convencido, daí ter tomado esta decisão.Zlatko Dalic dará uma conferência de imprensa às 15h15 para explicar a situação.