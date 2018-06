O dia do adeus à URSS

18 de Junho de 1990. O estádio de San Nicola, em Bari, assistiu à última partida das cores soviéticas em Campeonatos do Mundo. Foi uma despedida amarga, mas com goleada.

O primeiro jogo de uma selecção representativa da União Soviética aconteceu em 1922 (contra uma equipa de sindicatos da Finlândia), mas seria preciso esperar por 1958 para a estreia num campeonato do Mundo. Em fases finais de Mundiais, Europeus e Jogos Olímpicos, a URSS realizou 64 jogos, com um palmarés mais do que respeitável: dois títulos olímpicos e três medalhas de bronze; um triunfo europeu, mais três presenças em finais e em quarto lugar; e um quarto lugar no Mundial (em 1966, Portugal ganhou o jogo pela medalha de bronze).

Foram as mudanças políticas que fizeram nascer a União Soviética e foram as mudanças políticas que ditaram o seu fim. A última vez que as camisolas da URSS estiveram num Mundial foi em Itália, em 1990. Não foi propriamente uma grande despedida.

Depois de duas derrotas com a Roménia e com a Argentina, por 2-0, os soviéticos chegaram ao último jogo da fase de grupos já sem hipóteses; o seu adversário, pelo contrário, já estava apurado. Os Camarões estavam a ser a equipa-sensação do torneio, mas os nomes que os espectadores em todo o mundo iam conhecendo e admirando entraram para esse jogo já descansados.

Com dois golos antes do intervalo (Protasov e Zymantovich) e dois a seguir (Zavarov e Dobrovolski), os soviéticos despacharam os africanos e encerraram assim a sua campanha em Itália. Ainda não sabiam que era o último jogo no Mundial que faziam.

O último jogo da selecção foi a 3 de Novembro de 1991, em Chipre, e haveria de acabar também com uma vitória folgada, por 3-0.

Entre muitos nomes, para a história do futebol soviético ficam dois: o do guarda-redes Lev Yashin, que nunca ganhou um título mundial mas que dá o nome ao troféu que a FIFA destina ao melhor guarda-redes do torneio, e o avançado Oleg Blokhin, o mais internacional de todos os tempos (112 jogos) e o melhor marcador (42 golos).

Blokhin era ucraniano e jogou 20 anos no Dínamo de Kiev; Yashin, a Aranha Negra, um metro e 89, era russo mesmo, de Moscovo e jogava no Dínamo. No seu derradeiro jogo num Mundial, em 1966, sofreu golos de Eusébio e José Torres. Em 2009, em Moscovo, Eusébio foi depôr flores na sua campa. "É o melhor, nunca apareceu outro como ele", afirmou então.