Farioli: "Acho que o Jorge Costa nos ajudou com alguns cortes. É um título muito merecido..."

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Nturalmente feliz e ainda a absorver a alegria que se vivia no Estádio do Dragão, Francesco Farioli distribuiu os louros da conquista do 31.º título nacional por toda a estrutura do futebol e não esqueceu Jorge Costa.

"São muitas emoções, ainda tenho que perceber porque estava muito focado no jogo. Viram como foi difícil, como foram os últimos minutos, e acho que o Jorge [Costa] nos ajudou com alguns cortes. É um título muito merecido para todos neste clube, todo o staff, os jogadores, o presidente, o Jorge, todas estas pessoas que trabalham neste clube e que já mereciam este título depois de vários anos sem o conseguir. Ainda não tinha pensado sobre a festa, o meu objetivo era trazer toda a energia para a equipa, mostrar-lhes para onde tinham que ir. Agora vou ter tempo para digerir todas estas emoções", afirmou o treinador dos dragões, numa primeira reação a esta conquista, que fugia há três temporadas.

Em jeito de balanço, o treinador italiano recordou ainda todo o trajeto desde o início da temporada e voltou a falar do eterno capitão do FC Porto. "Durante a época tivemos muitos momentos, sabíamos que hoje podíamos cruzar esta linha e estou muito feliz por fazê-lo aqui, celebrar em frente aos nossos adeptos. Não podia ser melhor. O meu maior mérito? Foi aceitar o propósito do presidente no início da época, foi a única coisa que fiz mesmo bem. [Jorge Costa] Foi a nossa força esta época, uma das últimas coisas que o Jorge disse foi que tínhamos uma equipa novamente. E esta equipa lutou para manter vivas estas últimas palavras dele. Demos tudo por isso e ele ajudou-nos em muitos momentos. O ADN do Jorge esteve em alguns momentos esta época. Infelizmente, não está connosco fisicamente, mas está na nossa mente e na nossa alma", disse, falando também do trauma vivido no Ajax na época passada, fantasma esse que apirou durante alguns momento no Dragão.

"Nada muda. Sou a mesma pessoa, é futebol, agora vamos celebrar esta noite porque merecemos muito."

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