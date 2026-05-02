Sporting conquista terceiro título nacional de andebol consecutivo

Lusa 02 de maio de 2026 às 22:59
O Sporting conquistou este sábado o terceiro título de campeão nacional de andebol consecutivo, ao vencer em casa o FC Porto, por 36-29.

Sporting - Porto

Os 'leões', que ao intervalo já venciam por 15-12, passaram a contar 45 pontos, contra 38 do FC Porto, segundo classificado, com duas jornadas por disputar.

No ranking da prova, o conjunto 'leonino', que na presente temporada chegou aos 'quartos' da Liga dos Campeões, somou o 22.º título e aproximou-se do FC Porto, líder com 24. O terceiro da lista é o ABC de Braga, com 13, contra sete do Benfica.

