Sporting conquista terceiro título nacional de andebol consecutivo

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
Os 'leões' conseguiram 45 pontos, contra 38 do FC Porto, segundo classificado, com duas jornadas por disputar.
O Sporting conquistou este sábado o terceiro título de campeão nacional de andebol consecutivo, ao vencer em casa o FC Porto, por 36-29.
Os 'leões', que ao intervalo já venciam por 15-12, passaram a contar 45 pontos, contra 38 do FC Porto, segundo classificado, com duas jornadas por disputar.
No ranking da prova, o conjunto 'leonino', que na presente temporada chegou aos 'quartos' da Liga dos Campeões, somou o 22.º título e aproximou-se do FC Porto, líder com 24. O terceiro da lista é o ABC de Braga, com 13, contra sete do Benfica.