Faiq Bolkiah, o futebolista mais rico do mundo, vai reforçar o Marítimo

O futebolista Faiq Bolkiah foi anunciado esta quarta-feira pelo Marítimo, na sua página oficial, como o mais recente reforço para o setor ofensivo dos madeirenses, para a temporada 2020/21. No entanto, o jovem de 22 anos não é um qualquer: o seu tio é Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, e a sua fortuna ultrapassa a de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo juntos, estando avaliada em 17 mil milhões de euros pela revista Forbes.O seu pai e príncipe do Brunei, Jefri Bolkiah, festejou o seu 50.º aniversário convidando e pagando cerca de 14 milhões de euros a Michael Jackson por um concerto exclusivo para si e para a sua família.O "futebolista mais rico do mundo" nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cedo rumou para Inglaterra, onde realizou a sua formação em clubes de renome, como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e por último Leicester City.Apesar de ser norte-americano optou por representar a seleção do Brunei, com a qual disputou seis partidas oficiais e anotou um golo. Estava atualmente sem clube, e optou por assinar pelo emblema madeirense para relançar a sua carreira.

Em declarações ao site 'verde rubro', afirmou estar feliz por ter "encontrado o clube certo."





"Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza de que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", frisou o novo 'leão do Almirante Reis'.

Faiq Bolkiah é o nono reforço do plantel maritimista, que aguarda ainda a chegada do avançado iraniano Ali Alipour, que deverá acontecer nos próximos dias.