A Espanha qualificou-se esta terça-feira pela 11.ª vez, e sétima consecutiva, para a fase final do campeonato da Europa de futebol, ao empatar 1-1 na Suécia, em encontro do Grupo F de apuramento para o Euro2020 Os escandinavos adiantaram-se no marcador, aos 50 minutos, por Marcus Berg, mas nos descontos, aos 90+2, o ex-benfiquista Rodrigo marcou o golo que qualificou os espanhóis, que falharam pela última vez um Europeu em 1992.'La Roja' lidera o agrupamento com 20 pontos, contra 15 dos suecos, e 14 da Roménia, que empatou 1-1 na receção à Noruega, quarta, com 11. As Ilhas Faroé e Malta somam ambas três.A formação espanhola já venceu por três vezes o campeonato da Europa, em 1964, 2008 e 2012, e também conta no seu palmarés com um título mundial, conquistado em 2010.Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos 'play-offs', a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.A fase final do Europeu de 2020, para a qual já se tinham qualificado Bélgica, Itália, Rússia, Polónia e Ucrânia, que segunda-feira bateu em casa Portugal por 1-0, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.