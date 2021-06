Euro2020: Dinamarca qualifica-se para os oitavos e qualifica mais cinco seleções

Com a vitória por 4-1 frente à Rússia, dinamarqueses asseguraram o 2.º lugar do grupo e relegaram Finlândia para terceiro. Todas as seleções com 4 pontos, como Suíça, Inglaterra, República Checa, Suécia e França, também estão apuradas para a fase a eliminar.

A Dinamarca conquistou hoje um lugar nos oitavos de final do Euro2020 de futebol, ao bater por 4-1 a Rússia, que eliminou, numa terceira jornada do Grupo B que originou a qualificação de mais cinco seleções.



Dinamarca Euro 2020 EPA

Depois de derrotas nos dois primeiros jogos, os dinamarqueses venceram com tentos de Mikkel Damsgaard, aos 38 minutos, Yussuf Poulsen, aos 59, Andreas Christensen, aos 79, e Joakim Maehle, aos 82, contra um penálti de Artem Dzyuba, aos 70.

No outro encontro, a Bélgica, que já estava apurada, completou o pleno de triunfos, com um 2-0 à Finlândia, graças a um autogolo de Lukas Hradecky, aos 74 minutos, e um tento de Romelu Lukaku, aos 81, relegando os nórdicos para o terceiro lugar.

A Bélgica venceu o grupo com nove pontos, contra três de Dinamarca (segunda), Finlândia (terceira) e Rússia (quarta), com o desempate a ser feito pelo confronto direto – a Finlândia ganhou à Dinamarca por 1-0 e perdeu com a Rússia por 1-0.

Nas contas dos melhores terceiros, a Suíça (quatro pontos, no Grupo A), garantiu um lugar nos ‘oitavos’, pois a Finlândia (terceira do Grupo B) e a Ucrânia (terceira do Grupo C) somaram apenas três pontos.

Por seu lado, a República Checa e a Inglaterra (Grupo D), a Suécia (Grupo E) e a França, que lidera o grupo de Portugal, o Grupo F, também garantiram o apuramento, pois já somam quatro pontos e não podem baixar do terceiro lugar.