Serei eu uma portuguesa de bem?

Talvez eu nem devesse considerar-me realmente portuguesa – e pode bem ser esta a conclusão a que cheguemos (vocês e eu) no final desta crónica; eu estou preparada para isso – e os meus amigos, estarão prontos para me deportar por causa de uma bola? A verdade mais crua é que, no último sábado, bem como na terça anterior, eu não vesti uma t-shirt cor de burro quando foge, também não fiz de uma bandeira de poliéster o aconchego dos nervos e muito menos ergui um cachecol na hora de ouvir o hino. Eu fui, eu estive, mas trajei apenas a minha condição de "nacionalidade: portuguesa".



Não foi por mal mas, pensando agora, os meus pecados terão sido ainda maiores: eu não disse, antes do embate com a Hungria, "até os comemos", nem atirei, depois da derrota com os alemães, um "o futebol são onze contra onze e no fim ganha a Alemanha". Como ainda tenho o jogo com a França para me redimir pode ser que até lá me sinta mais próxima de Jacques de la Palice. Só não prometo porque, para mim, a seleção é só o que o nome já diz: a seleção dos melhores jogadores que calha terem nascido em Portugal e que, por isso, estão aptos a participar no torneio.



Não quero com isto dizer que não apoio a seleção. Se apoio. À conta dela, eu já percorri todos os estádios emocionais que o futebol permite percorrer: da ansiedade à frustração, do medo à explosão de alegria. Bolas, sempre que alguém me pergunta se tenho fome eu respondo para dentro: "Sim, de vencer." Está em mim, eu gosto do jogo. Agora, vergonha ou orgulho nunca senti – e porquê?