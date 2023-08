Andreia Antunes com Ana Bela Ferreira

Estrela do wrestling Bray Wyatt morre aos 36 anos

O mundo do wrestling está de luto pela morte de Windham Rotunda, mais conhecido no meio como Bray Wyatt, aos 36 anos. O norte-americano não competia desde fevereiro por, alegadamente, estar a passar por alguns problemas físicos.





A notícia foi confirmada nas últimas horas por Triple H, um dos principais responsáveis da WWE. "Acabei de receber uma chamada do 'hall of famer' Mike Rotunda, que nos informou da trágica notícia da morte inesperada do nosso companheiro Windham Rotunda, também conhecido como Bray Wyatt", pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.Ainda que a causa da morte não tenha sido oficialmente confirmada, alguns meios avançam que Wyatt sofreu complicações devido à Covid-19, que terão levado a problemas de coração.