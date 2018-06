Fernando Santos tinha dito, na véspera, que para vencer Marrocos a selecção portuguesa não podia ser apenas competente, tinha de jogar ao melhor nível. "Tal como jogámos no Euro 2016", disse. Ou seja, uma estratégia do género: de empate em empate até à vitória final (de preferência nos penáltis, claro). E foi isso que aconteceu frente à selecção do Norte de África. Portugal jogou pouco (para ser simpático) e ganhou por 1-0, com o golo do suspeito do costume, Cristiano Ronaldo, logo aos 4 minutos.

Foi na sequência de um canto apontado de forma curta por Cédric, com João Moutinho a fazer o cruzamento, Pepe a embrulhar-se com os defesas e CR7 a aparecer solto, cabeceando à vontade. Ronaldo marcou assim o seu quarto golo neste Mundial (lidera a tabela dos goleadores) e soma 7 em Mundiais (tinha três nas três anteriores participações), estando já a dois de Eusébio, o melhor português em Mundiais.

Marrocos até tinha entrado melhor no jogo, com o seleccionador francês Herve Renard a fazer três alterações em relação à partida inaugural, contra o Irão: saíram Saïss, Amine Harit e El Kaabi, substituídos por, respectivamente, Dirar, Manuel da Costa (o central luso-francês que chegou a jogar por Portugal nas camadas jovens) e Boutaib.

Depois da derrota contra o Irão, os marroquinos sabiam que novo desaire face a Portugal significava o adeus ao Mundial (como aconteceu). Talvez por isso, por este jogo ser uma final, os jogadores africanos pareceram sempre mais concentrados e mais rápidos sobre a bola.

O oposto do que acontecia com os portugueses, que iam perdendo bolas de forma displicente, sobretudo no meio-campo: em especial por Bernardo Silva e João Mário, ambos bastante apagados, salvando-se William Carvalho, o melhor na primeira parte, e João Moutinho. Na defesa, Pepe e José Fonte também erravam muitos passes. E no ataque até Cristiano Ronaldo, que contra a Espanha não tinha falhado um único dos seus 34 passes, esteve irreconhecível. A excepção foi a excelente combinação com Gonçalo Guedes, aos 39 minutos, que deixou o avançado do Valência isolado face ao guarda-redes Munir, que com uma palmada por instinto evitou o 2-0. Depois do 1-0, esta foi a segunda grande oportunidade desperdiçada por Portugal, pois aos 9 minutos Ronaldo esteve muito perto de marcar: após boa jogada de Raphael Guerreiro, Ronaldo tirou dois marroquinos do caminho e rematou muito perto do poste.

Diga-se que estar a perder ao intervalo já era injusto para Marrocos (e no final do jogo, então, nem se fala, se tivesse vencido ninguém se espantaria), porque a selecção africana dominou sempre o meio-campo (com Boussoufa e Ahmadi em destaque) e foi criando oportunidades, em especial pelo lado direito do seu ataque, com Amrabat a fazer gato-sapato de Raphael Guerreiro (pouco apoiado por João Mário) e a tirar vários cruzamentos perigosos (como aconteceu aos 2, 11, 26 e 45). E Zyech ia causando desequilíbrios na outra ala (embora menos, porque Cédric esteve melhor do que o seu colega da lateral-esquerda), flectindo várias vezes para o meio e arrancando remates perigosos.

Na segunda parte, o jogo de Portugal foi ainda mais sofrível, de nada valendo a tentativa de Fernando Santos em reforçar e refrescar o meio-campo, primeiro substituindo Bernardo Silva por Gelson (59 minutos), depois trocando João Mário por Bruno Fernandes (70), terminando com Adrien no lugar de João Moutinho (88).

Os marroquinos, com os laterais (Dirar e Achraf Hakimi) sempre muito subidos, chegavam sempre primeiro à bola (até parecia que tinham mais de 11 jogadores) e não saiam de junto da área de Portugal, valendo nalguns lances o acerto dos centrais, em especial Pepe, e também Rui Patrício, muito seguro a sair aos cruzamentos e também a ter de sujar o equipamento, como aconteceu aos 56 minutos, numa cabeçada de Belhanda após livre de Zyech.

Portugal pode ainda agradecer a vitória ao desacerto de Benatia. O defesa-central da Juventus teve três grandes oportunidades, sempre em livres ou cantos, mas desperdiçou, rematando sempre por cima.

Quanto a Portugal, das poucas vezes que criou perigo foi sempre por Ronaldo, como aconteceu aos 49 minutos, quando João Moutinho marcou rapidamente um livre e apanhou os marroquinos em contra-pé. João Mário combinou com Guedes, que falhou o remate, sobrando para Ronaldo, que atirou muito por cima. O craque do Real Madrid teve ainda mais três lances de perigo na segunda parte, em especial em dois livres, que foram contra a barreira. O último, aos 83 minutos, parecia mesmo a jeito para o pé esquerdo de Raphael Guerreiro, que até estava perto da bola. Mas Ronaldo é que chutou.

No Euro 2016, Ronaldo foi criticado várias vezes por esse excesso de protagonismo, mas Fernando Santos defendeu-o. "Quando ele tenta 10, 15 vezes, e a bola não entra, é normal que continue a tentar ainda mais".

Na mitologia grega, Atlas é um dos titãs, condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre, e que foi representado nas estátuas a carregar o mundo às costas. Na mitologia portuguesa, Ronaldo é que carrega a selecção às costas. E hoje, o Atlas Ronaldo deu cabo dos marroquinos, conhecidos por leões do Atlas em referência à cordilheira de montanhas, de 2400 km, que chega, no ponto mais alto, aos 4 mil metros. Ronaldo escalou a montanha sozinho. Pronto, com o apoio de Rui Patrício e uma pequena ajuda de Cédric, Pepe e João Moutinho. Os outros, foram ficando sem oxigénio logo no início da escalada.



O plano do Euro 2016 (de empate em empate até à vitória final) foi alterado (ligeiramente), mas só porque três empates não permitiam o apuramento. Agora, contra o Irão, já podemos voltar ao rame-rame do costume.