A reviravolta foi feita na Rússia: a Suíça começou a perder, mas acabou por ganhar à Sérvia nos últimos minutos do jogo com um golo de Xherdan Shaqiri (90'). Resultado final: 1-2 para felicidade da Suíça.



Mitrovic entrou e fez os 1-0 aos 5 minutos, conquistando uma vantagem no marcador até o golo de Granit Xhaka aos 52' igualar os resultado no Kalinigrad Stadium. Pela Sérvia, o ponta de lança aproveitou o cruzamento para a área suíça e marcou. Já pela Suíça, o médio do Arsenal rematou e conquistou o empate após um primeiro remate de Shaqiri.



Foi a 14.ª vez que a Sérvia e a Suíça se defrontaram (contando as vezes que o país era ainda conhecido como Jugoslávia). A última vez foi em 2001 num jogo de qualificação para o Mundial 2002. O actual seleccionador sérvio, Mladen Krstajic, foi o jogador que marcou o golo da vitória nesse jogo, com a então Jugoslávia a ganhar 2-1 em Basileia.



Até à partida de sexta-feira, os sérvios ganharam à Costa Rica no jogo inaugural. Os suíços ficaram por um empate com o Brasil, selecção que ganhou sofrivelmente à Costa Rica por 2-0, em São Petersburgo, em mais um jogo do grupo E.







Esta volta no marcador muda as contas finais para o apuramento aos oitavos: a Suíça fica agora com 4 pontos, tal como o Brasil depois da vitória de sexta-feira, e a Costa Rica já está eliminada. Para a Sérvia conseguir passar à fase seguinte, tem de vencer obrigatoriamente o próximo jogo com o Brasil.