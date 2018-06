Maçaricos de todo o mundo, uni-vos!

Já se diz por aí que Deus é mais poderoso do que o profeta Maomé, mas vamos ficar por aqui para não acicatar aquele pessoal, que gosta de resolver problemas religioso-filosóficos à bomba

Felizmente, o jogo entre Portugal e Marrocos terminou. Qualquer comentador desportivo fica contente quando um jogo termina. Porque, ao contrário do João Rosado que vai dizendo umas coisas enquanto o a partida decorre, é no final que um bom comentador revela ao mundo todo o seu brilhantismo. O mesmo acontece com Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, João Mário, Rafael Guerreiro e Bruno Fernandes, jogadores de futebol para quem o apito final deve ser um alívio. Para eles e para os adeptos da Selecção Nacional.



Esta quarta-feira contra Marrocos salvou-nos os facto de o adversário não ter mais do que o 9º ano na escola do futebol. Se pela frente estivesse uma equipa com, no mínimo, o 12º completo, nem a santa que normalmente acompanha Fernando Santos nos salvaria de uma perdição. É confrangedor ver como uma equipa como Portugal, cujo objectivo é ir "o mais longe possível", não consegue fazer mais do que um passe completo. A trapalhada foi de tal ordem, que nem se percebeu se Fernando Santos jogou em 4x4x2 ou 4x3x3 ou 4-1 (Rafalel Guerreiro)x3-2 (João Mário e Bernardo Silva)x2-1(Gonçalo Guedes). Vistas bem as coisas, Portugal jogou em 1 (Rui Patrício)x1 (Cedric)x1 (Moutinho)x1 (Ronaldo), o que chegou claramente para Marrocos, mas não chegará para o resto do Mundial. Tal como Bernardo Silva não aguentará o resto da prova se não começar a tomar, e com carácter de urgência, uns bons batidos de proteína com banana.



Se já contra a Espanha o seleccionador se tinha queixado de "falta de agressividade" sobre a bola, contra Marrocos faltou o quê? Tudo, menos água no banco de suplementes, porque até estes falharam: Bruno Fernandes dá cada vez mais sinais de que a precariedade laboral o está a afectar; Gelson Fernandes continua a encarar um recinto de futebol como um desfile da Associação de Malabaristas. Adrien só não esteve muito mal, porque Gonçalo Guedes jogou até ao fim do jogo e tudo leva a crer que, mesmo com uma perna partida, continuará a ser uma "aposta" segura do Seleccionador Nacional.



Desta vez, a mão de Patrício e, para quem acredita, outras mãos salvaram-nos de uma derrota certa. Já se diz por aí que Deus é mais poderoso do que o profeta Maomé, mas vamos ficar por aqui para não acicatar aquele pessoal, que gosta de resolver problemas religioso-filosóficos à bomba. Quanto ao resto, Portugal mostrou o lado marxista dos maçaricos no futebol: unidos até podem rumar à vitória.