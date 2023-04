Nuno Borges: “Guardei os troféus de miúdo na arrecadação. Era preciso espaço para os mais recentes”

Os pais inscreveram-no no ténis aos 6 anos por conveniência – o campo do complexo da Maia ficava perto de casa. Aos 18 não se sentiu preparado para ser profissional e foi estudar para os EUA. Só começou “a sério” em 2021 e já é o 68º no ranking mundial. Chega ao Estoril Open como o melhor português e diz que ganhar ali "seria incrível".

Dois dias depois do seu bem-sucedido périplo pela América (que lhe valeu triunfos nos torneios de ténis de Monterrey e Phoenix), Nuno Borges parou uns dias em Londres, para recuperar energias antes do Estoril Open (que começa este sábado, dia 1 de abril e onde Nuno vai defender o título de pares conquistado em 2022 com Francisco Cabral). Ainda antes de seguir para Portugal, por videochamada, o tenista de 26 anos falou com a SÁBADO da carreira e do grande momento que está a viver.