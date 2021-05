Estádio do Dragão vai poder receber 16.500 adeptos na final da Champions

Autoridades portuguesas autorizaram uma capacidade de 33% do estádio do FC Porto. Entrada no estádio só com prova de vacinação ou teste negativo à covid-19. Bilhetes começam à venda esta terça-feira.

A UEFA anunciou esta terça-feira que as autoridades portugueses autorizaram a presença de 16.500 adeptos (33% da lotação) na final da Liga dos Campeões, encontro que vai colocar frente-a-frente Chelsea e Manchester City, no Estádio do Dragão, no Porto no próximo sábado, dia 29 de maio.





Para a final, cada finalista terá direito a vender diretamente 6.000 bilhetes, com outros 1.700 bilhetes para o público em geral a serem vendidos por ordem de chegada, com preços a variarem entre os 70€ e os 600€.Para entrar no estádio, será necessário apresentar uma prova de vacinação ou um resultado negativo de teste PCR à covid-19 realizado até três dias antes do dia da final, ou teste antigénio realizado no dia anterior ou no dia da final.A UEFA indica ainda que adeptos estrangeiros "também terão de respeitar quaisquer restrições e requisitos de entrada e permanência no país que estejam em vigor na altura da final".