Covid-19 tira Thierry Correia e Trincão do Europeu de sub-21

Thierry Correia, que testou positivo à Covid-19, e Francisco Trincão, que teve um contacto considerado de alto risco pelas autoridades de saúde, estão fora da fase a eliminar do Europeu de Sub-21. O defesa Abdu Conté e o médio Filipe Soares, ambos do Moreirense, foram chamados para os seus lugares.





Os dois jogadores vão assim juntar-se aos restantes convocados por Rui Jorge, que estão concentrados na Casa dos Atletas, uma unidade hoteleira da Cidade do Futebol, desde este domingo. O selecionador nacional ainda não pode contar com Rafael Leão, que se juntou ao grupo esta segunda-feira e aguarda o resultado do teste à Covid-19, enquanto Florentino Luís e Tiago Djaló foram autorizados a apresentarem-se mais tarde, devido aos compromissos com os respetivos clubes.Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting);Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (Crotone), Abdu Conté (Moreirense), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Farense);Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (Monaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Romário Baró (FC Porto), Vítor Ferreira (Wolverhampton) e Filipe Soares (Moreirense);Dany Mota (Monza), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid), Rafael Leão (AC Milan) e Tiago Tomás (Sporting).