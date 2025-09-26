Donald Trump admite mudar cidades-sede do Mundial'2026: «Esquerdistas lunáticos radicais»

Sábado – Pense por si

São Francisco e Seattle 'em perigo'

Donald Trump admitiu a possibilidade de mudar algumas das cidades-sede do Mundial do próximo ano por serem "um bocadinho perigosas". Na Sala Oval, o presidente dos Estados Unidos garantiu que o evento será "seguro" mas, quando questionado sobre o que acontecerá se Seattle e São Francisco - vão receber seis jogos cada -, não cooperarem com as políticas de imigração e anti-crime da administração Trump, o presidente começou por considerar a questão "interessante".

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

"Mas vamos garantir que estejam em segurança. São lideradas por esquerdistas lunáticos radicais que não sabe o que estão a fazer", atirou o presidente dos Estados Unidos. 

Desde que a FIFA atribuiu a organização do Mundial aos Estados Unidos, Canadá e México, 11 cidades norte-americanas têm estado a preparar-se para receber o evento. São elas, além de São Francisco e Seattle, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey e Philadelphia. No México, haverá jogos na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey; no Canadá em Vancouver e Toronto.

Em agosto Trump ordenou a saída da Guarda Nacional para as ruas de Washington e agora alega que "não há crime" na capital.

E ordenou que o mesmo fosse feito em cidades governadas por democratas. "Como provavelmente sabem, vamos para Memphis e para outras cidades. Em breve iremos para Chicago. Vai ser seguro para o Mundial. Se eu pensar que um determinado local não é seguro, então vamos para outra cidade, absolutamente", referiu, esperando, todavia, que tal "não seja necessário". 

