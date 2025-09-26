Sábado – Pense por si

Benfica bate Gil Vicente e sobe provisoriamente ao segundo lugar

Lusa 22:20
Benfica venceu o Gil Vicente por 2-1.

O Benfica ascendeu esta sexta-feira, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga de futebol, ao quebrar uma série de dois empates consecutivos na Luz para o campeonato e vencer o Gil Vicente por 2-1, na abertura da sétima jornada.

No terceiro jogo de José Mourinho, após o 3-0 no reduto do AVS e o 1-1 com o Rio Ave, Luís Esteves adiantou os forasteiros, aos 11 minutos, de livre direto, mas o grego Pavilidis selou a reviravolta, aos 18 e 26, o segundo de penálti.

Os ‘encarnados’ passaram a somar 17 pontos, contra 18 do líder FC Porto e 15 do campeão Sporting, que só jogam na segunda-feira e no sábado, respetivamente, enquanto o Gil Vicente manteve-se, para já, em quarto, com 13.

