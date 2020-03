A jornada 24 deste fim de semana da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, ficou marcada por inúmeros protestos que visaram o dono de um dos clubes da competição, o Hoffenheim. Vários jogos foram interrompidos e o encontro entre o clube da pequena cidade com o mesmo nome e o Bayern de Munique deste sábado terminou numa onda de insultos contra o multimilionário Dietmar Hopp, que se transformou numa em solidariedade em campo entre jogadores. Mas o que fez Hopp para ser odiado por todos os adeptos na Alemanha?

Empresário alemão de sucesso, tornou-se multimilionário ao fundar a SAP, uma empresa de software, juntamente com quatro colegas em 1972. Em quatro décadas, esta evoluiu desde uma pequena empresa regional da cidade de Walldorf, de onde Hopp é originário, para se tornar dos maiores grupos de informática do mundo. Dietmar Hopp fez o mesmo percurso dentro da SAP, sendo CEO entre 1988 e 1998.

Em 2003, o milionário afastou-se dos quadros da empresa mas mantém ainda hoje 5,52% das ações da empresa que é a mais valiosa do mercado alemão. Dois anos depois surgiu a associação ao futebol, através do clube onde jogou nas camadas jovens e como amador. O TSG 1899 Hoffenheim era, em 2005, um modesto clube da 3ª divisão alemã numa modesta vila com pouco mais de três mil habitantes.

Na época de 2006/07, Hopp trouxe para o clube o técnico Ralf Rangnick e anunciou intenções de subir o Hoffenheim à Bundesliga. Em dois anos, o dono do Hoffe (esperança em alemão) cumpria a promessa e estava entre os grandes da Alemanha. Além do investimento em jogadores, Hopp já financiou dois estádios e um centro de treinos do mais moderno que existe. Pelo meio, levou o Hoffenheim à Liga dos Campeões, onde jogou na época passada. E, ao todo, 350 milhões de euros foram colocados no clube, introduzidos individualmente pelo milionário.

O ódio dos adeptos alemães está precisamente aqui. Hopp violou a regra do futebol alemão 50+1, na qual nenhum investidor pode deter a participação maioritária num clube. Além disso, o dono de 96% Hoffenheim interveio repetidamente no negócio operacional como doador, personalizando o capitalismo e comercialização do futebol e tirando lugar a clubes ditos "mais tradicionais" na Bundesliga. Além do caso de Hoffenheim, existem outros casos na Alemanha, como associações do Bayer Leverkusen à farmacêutica Bayer, do Wolfsburgo à Volkswagen ou a mais flagrante de todas, a do RB Leipzig à Red Bull.

No entanto, este tratamento por parte dos adeptos a Hopp não é novo. Em 2008, na chegada do Hoffenheim ao principal campeonato alemão, os adeptos do Borussia Dortmund exibiram as primeiras tarjas com insultos a Hopp. Três anos depois, o clube do milionário instalou um sistema de altifalantes para abafar o som dos insultos ao seu dono no próprio estádio. O Hoffenheim, inclusive, entregou uma ação judicial no tribunal da Federação Alemã de Futebol (DFB) que acabou arquivada. Desde então, sempre que Dortmund defronta o clube do sul da Alemanha.

A situação subiu de tom esta semana, com vários estádios da Bundesliga a serem invadidos com tarjas e cânticos com insultos a Dietmar Hopp. A tempestade agravou-se quando a DFB proibiu os apoiantes do Borussia Dortmund de assistirem aos jogos da sua equipa no reduto do Hoffenheim nas próximas duas épocas. Como consequência, fãs de clubes como o Union Berlim, o Bayern de Munique, o Borussia Monchegladbach ou o Colónia mostraram a sua solidariedade para com o Dortmund e palavras duras contra a DFB e, sobretudo, Dietmar Hopp.

Para o dono do Hoffenheim, não interessam os protestos. Após a derrota por 6-0 frente ao Bayern de Munique este sábado, Hopp garantiu aos adeptos que o insultaram que não deixará de marcar presença nos jogos da sua equipa. "Se soubesse remotamente o que estes idiotas querem de mim, seria mais fácil para mim. Não consigo explicar porque são tão hostis para mim. Relembra-me de tempos muito negros", disse no final do encontro, indicando que devem ser os adeptos que o insultam a não aparecer nos jogos, não ele.